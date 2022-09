Biblioteca Pública de Londrina ficará fechada por 70 dias para reforma do piso

A partir dessa segunda-feira (5), a Biblioteca Pública Municipal, localizada na Av. Rio de Janeiro 413, permanecerá fechada para reforma por um período de 70 dias. O objetivo é deixar o espaço da biblioteca mais agradável e acolhedor. "Será realizado lixamento dos tacos (piso), rejunte, troca dos tacos podres, sinteco e verniz anti-chamas", informou a bibliotecária e diretora do Sistema de Bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura, Leda Maria Araújo.





O espaço histórico, que completou 70 anos, já tinha passado por uma ampla reforma externa em 2021 com troca do telhado, pintura da fachada e toda a troca da calçada de Petit Pavet, além de ganhar nova iluminação e adaptações para acessibilidade de cadeirantes. Araújo informou que para a nova reforma interna foi feita uma suplementação orçamentaria na pasta de Cultura no montante R$ 150 mil. Além da revitalização do piso, será realizado a troca dos balcões de atendimento - que são de 1958 - por móveis planejados.

Publicidade

Publicidade





A Biblioteca Central, foi tombada pelo Patrimônio Histórico, tem um grande acervo, com cerca de 90 a 100 mil itens, entre livros, apostilas e materiais de referência. Mesmo com a biblioteca central fechada, os empréstimos seguirão sendo realizados pelos demais espaços (Vila Nova, Infantil, Zona Norte, Zona Sul e Biblioteca do céu) e os atendimentos permanecem inalteradas. Os livros obrigatórios e temáticos do vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina) poderão ser retirados neste período na Biblioteca Infantil que fica no prédio da Secretaria Municipal de Cultural.





A diretora cita obras listadas pelo vestibular da UEL que ficarão disponíveis para empréstimo na biblioteca infantil. "Muita gente não sabe que temos essas outras opções de bibliotecas que ficarão disponíveis à população. As obras do vestibular poderão ser retiradas na Biblioteca Infantil", completa Leda.



Publicidade

Publicidade





SERVIÇO:

Biblioteca Especializada Infantil

Publicidade

Praça 1º de Maio, 110 (em frente a Concha Acústica) no prédio da Secretaria de Cultura.

Publicidade

Horário: De segunda a sexta-feira, das 07h30m às 16h30.

Publicidade





Outras opções:

- Biblioteca Infantil (Centro)

Publicidade

Publicidade

- Biblioteca Adelino de Carli (Vila Nova)

- Biblioteca Eugênia Monfranati (Zona Sul)

- Biblioteca do Céu (Santa Rita)

- Lupércio Luppi (Região Norte)