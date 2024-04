Bloqueio do TikTok pode impactar 150 milhões de americanos, sobretudo jovens

Quase 150 milhões de americanos podem perder o acesso ao TikTok se o aplicativo for bloqueado nos EUA, conforme prevê lei sancionada nesta quarta (24) pelo presidente Joe Biden caso a empresa dona da plataforma, ByteDance, não se desfizer de seus ativos nos Estados Unidos até em nove meses.



Para efeitos de comparação, o Instagram, principal concorrente do TikTok, tem 169 milhões de usuários ativos nos EUA -ambos os dados são de janeiro.

É improvável que a China ceda nessa disputa. Mesmo que Pequim permita a saída da ByteDance dos EUA, ainda poderá bloquear a comercialização do algoritmo do TikTok, sob reivindicação de propriedade intelectual.



Nesse caso, qualquer comprador do aplicativo teria de refazer a plataforma de recomendação que colocou o TikTok no gosto popular.

A proibição deve afetar sobretudo os jovens americanos, que abraçaram o aplicativo de origem chinesa. O TikTok já é a principal fonte de notícias para 20% jovens de 18 a 24 anos, segundo o Instituto Reuters para o estudo de jornalismo, ligado à Universidade de Oxford.



Pesquisa interna do TikTok com os usuários indica que a preferência dos usuários pelo aplicativo tem a ver com a busca por novidades. Tendências comportamentais, de fato, surgiram no aplicativo, como os vídeos de NPCs (com 13 bilhões de visualizações em 2023), em que pessoas imitam personagens de videogame com comportamento repetitivo, e os testes cegos sob a hashtag "blindreact" (8,7 bilhões), em que as pessoas reagem a algo com o que têm contato pela primeira vez.

Essa capacidade de criar tendências passou a ter influência sobre mercados culturais, como o da música e o do cinema. Hoje, as faixas que chegam ao topo das paradas costumam antes viralizar no TikTok, e a recomendação de um influencer cinéfilo faz as bilheterias dispararem.



O TikTok ainda representou a primeira grande demonstração de força da China no desenvolvimento de inteligência artificial, com o algoritmo de recomendação que usa a IA para calcular qual vídeo deve reter mais a atenção do espectador.

Lançado em 2014, o app alcançou sucesso apenas em 2019 quando melhorou seu método de indicação e chegou a mais de 700 milhões de downloads.



Desde o ano passado, o app também funciona como um marketplace e rendeu US$ 1,75 bilhão (R$ 9 bilhões) em vendas nos EUA. A ByteDance disse que espera multiplicar esse número por dez neste ano.

O TikTok, hoje, está avaliado em mais de R$ 1,2 trilhão -US$ 240 bilhões, de acordo com a Bloomberg. A empresa divulgou ter receita de US$ 120 bilhões (R$ 619 bilhões) no mundo, sendo US$ 16 bilhões (R$ 83 bilhões) nos EUA. A startup tem capital fechado e esses valores são estimativas ou não passaram por auditoria independente, como ocorre com empresas listadas na Bolsa.