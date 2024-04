Podcast do HU de Londrina aborda temas da saúde de forma clara e acessível

O podcast "HU-UEL com Você", produzido pela Assesoria de Comunicação do HU (Hospital Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) tem abordado temas realacionados à area da saúde, a partir de entrevistas com profissionais capoacitados que contribuem com informações especializadas ligadas a sua area de atuação.



O programa já conta com 67 episódios publicados na plataforma Spotify e no Youtube, com opção também em vídeo. A iniciativa nasceu no ano passado e tem como objetivo viabilizar um meio de divulgação de informações claras sobre diversos temas relacionados à área da saúde.





Participam na produção do podcast a Relações Públicas do HU, Ana Luisa Sversutti, na função de mediadora, e Marco Corbanez, editor. O roteiro é escrito pela chefe da Assessoria de Comunicação do Hospital, Neli Carla Jacob, com o auxílio da equipe de comunicação e dos profissionais entrevistados.

As gravações são feitas em parceria com a equipe de Telemedicina do HU, que cede o estúdio para as produções e disponibiliza um servidor para acompanhar as gravações.