Bombeiros resgatam mulher que caiu em poço desativado em Sarandi

Uma mulher de 56 anos caiu em um poço de aproximadamente seis metros de profundidade na rua São Paulo Apóstolo, esquina com a rua Santíssima Trindade, no parque residencial Bom Pastor, nesta terça-feira (15), em Sarandi (Região Metropolitana de Maringá).

A mulher foi retirada do local pela equipe do Corpo de Bombeiros, que utilizou equipamentos especiais de resgate em altura para tirá-la do poço desativado.



Com lesão no joelho e leves escoriações pelo corpo, ela foi levada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital de Sarandi.