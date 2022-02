Homem morre após ser atropelado e esfaqueado em calçada de Arapongas

Um homem morreu na tarde desta quarta-feira (10) após ser atropelado e esfaqueado em uma calçada, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). Segundo a PM (Polícia Militar), a vítima usava muletas, era usuário de drogas e tinha passagens pela polícia, por furtos diversos.

De acordo com testemunhas, o homem que andava pela calçada com suas muletas foi atropelado por um carro prata e caiu no chão, ainda com vida. O condutor, então, teria descido do veículo com um facão e esfaqueado duas vezes o pescoço da vítima, que não resistiu. O mesmo carro, identificado pelas testemunhas como um Ford Escort ou Ford Verona, ainda teria passado duas vezes pelo local do crime, mas sem parar.

Em contato com o pai do vítima, os policiais descobriram que ele usava muletas por ter sofrido outro atropelamento há alguns dias. O pai também contou que um amigo do filho dirigia um Escort prata, indicando aos policiais o endereço dele, onde o veículo estava estacionado. De acordo com a polícia, o dono do carro estava no quintal, ouvindo música, e não resistiu à abordagem, confessando o crime na hora.





Segundo a PM, o homem tinha respingos de sangue, que confirmou ser da vítima, na cabeça e nos braços. Ele ainda contou que foi a uma empresa de vidros automotivos para fazer um orçamento e comprou um vidro de spray após cometer o crime. Em sua defesa, ele afirmou que a vítima teria tentado invadir sua casa e o ameaçado de morte minutos antes. Por isso, ele teria procurado o homem com seu carro até encontrá-lo e atropelá-lo.

A arma do crime, um facão com lâmina de 25 cm, foi encontrada no quintal do suspeito, também com resquícios de sangue. O facão foi apreendido, assim como o carro utilizado no assassinato. De acordo com a polícia, o homem recebeu voz de prisão e foi algemado na hora. As identidades da vítima e do suspeito não foram divulgadas.