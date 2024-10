Homem é preso em flagrante em Londrina suspeito de estuprar bebê

O Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) prendeu em flagrante um homem de 43 anos pela suposta prática de crime de estupro de vulnerável contra uma criança de apenas um ano de idade. O crime teria acontecido na terça-feira (8).





O autor, que é o “avodrasto” da vítima, teria chegado do trabalho e aproveitando que a criança estava sozinha na sala de casa, teria colocado o pênis para fora da calça e estaria tentando abrir a fralda do bebê. Foi a irmã menino, de 13 anos, quem viu a cena e chamou a mãe.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





De acordo com a Polícia Civil, a mulher procurou a delegacia e ainda relatou ter sido vítima de abuso sexual por parte do padrasto dos 13 aos 16 anos de idade. "Em razão da rápida notificação da violência sexual foi possível que a equipe do Nucria atuasse de forma imediata, realizando diligências que culminaram com a prisão em flagrante do agressor sexual horas depois do crime", destacou.





A equipe do Nucria ainda frisou, em nota, "a importância da realização de denúncia imediatamente após o conhecimento sobre o abuso cometido contra a criança ou adolescente, pois toda a atuação estatal em prol da proteção da vítima e da repressão do crime se torna mais efetiva."