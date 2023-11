Com 44,8ºC, município de MG bate recorde de calor no país, diz Inmet

O município mineiro de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, a 593 km de Belo Horizonte, registrou no domingo (19) a maior temperatura já verificada no Brasil pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).







O instituto divulgou a informação pelo X (ex-Twitter) nesta segunda (20). Procurado para esclarecer quando teve início a série histórica a que o recorde se refere, a unidade do Inmet em Brasília orientou que a reportagem procurasse a de Minas Gerais, que não atendeu as ligações.





Os termômetros registraram 44,8ºC na cidade. O recorde anterior de calor no país ocorreu em Bom Jesus (PI), que fica 600 quilômetros ao sul de Teresina, com 44,7ºC em 21 de novembro de 2005.

O novo recorde nacional de calor em Araçuaí, que tem 34.297 moradores segundo o Censo 2022, ocorre quatro dias depois de um outro município mineiro registrar a temperatura mais alta do país para a data.





Na última quarta (15), no feriado da Proclamação da República, São Romão, região norte do estado, a 500 quilômetros de Belo Horizonte, teve temperatura de 43,4ºC.





Neste domingo (19), Minas Gerais, além do município recordista nacional de temperatura alta, teve ainda outras três cidades entre as cinco mais quentes do país.





Itaobim, também no Vale do Jequitinhonha, com 42,8ºC, Governador Valadares, na região Leste, a 315 quilômetros da capital, com 41,6ºC, e Salinas, na região Norte, a 634 quilômetros de Belo Horizonte, com 41,3ºC.