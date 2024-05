Veja quando se inscrever e os demais prazos do Enem 2024, que será nos dias 3 e 10 de novembro

As provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. O edital da prova, com o cronograma completo, foi publicado na edição desta segunda-feira (13) do Diário Oficial da União.



No primeiro dia, os candidatos fazem a redação e as provas de linguagens e ciências humanas. No segundo dia, as provas de ciências da natureza e matemática.

Os candidatos devem se inscrever no período de 27 de maio a 7 de junho, segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). As inscrições podem ser realizadas no site do Inep e custam R$ 85.



Mesmo quem conseguiu a isenção da taxa, como estudantes da rede pública, precisam fazer a inscrição. Apenas após a conclusão dessa etapa o aluno poderá participar da prova.



A divulgação do gabarito está agendada para o dia 20 de novembro e o resultado deve sair em 13 de janeiro de 2025.



O Enem é a principal porta de entrada do ensino superior público, mas também serve para ter acesso a instituições privadas, universidades internacionais e os programas como Prouni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).