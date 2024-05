Homem acolhido em abrigo em Porto Alegre procura irmã que mora em Londrina

As informações sobre Gregório foram postadas na madrugada desta sexta-feira (10). A irmã dele se chama Custódia e seria a única parente que ele tem. “Ele gostaria de avisar que ele está bem, queria avisar onde ele está. Quem conhecer amigos, familiares que morem lá [Londrina], compartilhem com todo mundo”, explica a conta em outro story (publicação temporária da rede social).

Morador de Porto Alegre, capital gaúcha destruída pelas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, Élio Hersílio Gregório procura o contato da irmã que mora em Londrina. Ele está abrigado na Escola Aurélio Reis, com os cachorros Bob e Pitty, de acordo com o Instagram @rspedeajuda .

As chuvas intensas que atingiram o Rio Grande do Sul afetaram 435 dos 497 municípios gaúchos, deixando 337.116 pessoas desalojadas e quase 70 mil acolhidas temporariamente em abrigos. As informações são da Defesa Civil do Estado e publicadas pela Agência Brasil.





A reportagem enviou mensagem à conta do Instagram que forneceu as informações sobre Gregório para mais tentar informações sobre a irmã, mas, até a publicação, não recebeu retorno.