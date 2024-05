Após três dias sem notícia, moradora de Londrina consegue contato com irmão em abrigo no RS

Moradora de Londrina há mais de 50 anos, a aposentada Custódia Hersílio Pelizza teve o coração tranquilizado nesta sexta-feira (10) ao conseguir conversar com seu irmão Élio Hersílio Gregório, que teve a casa inundada em Porto Alegre (RS) e está alojado em um abrigo improvisado em uma escola da capital gaúcha.

Há três dias, sem acesso a telefones celulares, Élio não conseguia contato com Custódia para dizer que, apesar do desastre ambiental que assola quase 90% das cidades gaúchas, ele estava bem, na companhia dos cachorros Bob e Pitty. Na madrugada desta sexta, a conta do Instagram @rspedeajuda anunciou em seus stories (publicações temporárias da rede social) que ele tentava contato com a irmã, em Londrina. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade



Os irmãos Gregório (esq.), Élio (centro) e Custódia em um fim de ano em Criciúma (SC) (Foto: Arquivo pessoal) Publicidade



Segundo a irmã, Élio morava em uma casa no bairro Navegantes, próximo ao centro de Porto Alegre, uma das regiões mais afetadas devido à cheia do Rio Guaíba, que chegou a cinco metros acima do nível normal.

Custódia afirma que costumava ligar para o irmão toda semana para saber como ele estava. “A gente estava sempre se comunicando. No começo do ano, estive umas três vezes com ele em Porto Alegre. Agora, a moça do abrigo forneceu o telefone dela para eu conseguir falar com ele, até resolver a situação. Depois, vou para lá para ajudá-lo a voltar para casa”, planeja. Publicidade

E ele viria para Londrina? “Ele não quer sair de lá. Pssou a vida inteira em Porto Alegre, já está acostumado. Se a gente soubesse que ia acontecer essas coisas [enchentes], teríamos tirado ele de lá, mas, para a gente, é imprevisível [o desastre ambiental]”, conclui.



Mortos, desaparecidos e desabrigados

Publicidade



Conforme os dados da Defesa Civil do Rio Grande do Sul informados pela Agência Brasil, o menos 116 pessoas perderam a vida e outras 143 estão desaparecidas em consequência das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o último dia 26, que se intensificaram no dia 29.

Até o meio-dia de hoje (10), a Defesa Civil estadual contabilizava cerca de 1,9 milhão de pessoas de alguma foram afetadas, em 437 cidades, por efeitos adversos das chuvas, como inundações, alagamentos, enxurradas, deslizamentos, desmoronamentos e outros.

Em todo o estado, ao menos 337.346 pessoas desalojadas tiveram que, em algum momento, buscar abrigo nas residências de familiares ou amigos – muitas destas seguem aguardando que o nível das águas baixe para poderem retornar a suas casas. Outras 70.772 pessoas ficaram desabrigadas, ou seja, sem ter para onde ir, precisaram se refugiar em abrigos públicos ou de instituições assistenciais.



(Com Agência Brasil)