Jogo da NFL no Brasil traz visibilidade e aprendizado para o esporte

A NFL (liga profissional de futebol americano) desembarca pela primeira vez no Brasil nesta sexta-feira (6). Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentam na Neo Química Arena, às 21h15, em São Paulo, pela rodada inaugural da temporada 2024.





É a primeira vez que a liga realiza um jogo no hemisfério sul. Os 42 mil ingressos se esgotaram uma hora e 15 minutos após o início das vendas.

A presença da liga esportiva mais valiosa do planeta em terras brasileiras é uma oportunidade para a massificação e a profissionalização da modalidade no país.





Para Rafael Vicente, presidente do Londrina Bristlebacks, a equipe de futebol americano da cidade , o jogo na capital paulista vai trazer muita visibilidade para o esporte e é uma maneira também de aprendizado para os brasileiros.

"É um momento único, jamais vivido por todos nós aqui no Brasil e estamos muito animados com esta oportunidade de conhecer e aprender com quem já sabe fazer e trabalhar com este evento. E esperamos que deixe um legado grande para que possamos conseguir continuar", afirmou o londrinense.





O Brasil faz parte da expansão da liga de futebol americano por ser o segundo maior mercado consumidor do esporte fora dos Estados Unidos. Perde apenas para o México.

Vicente ressalta que a NFL é gigante em todos os quesitos como mídias sociais, marketing, esporte, patrocínios e a própria liga. "Não é a toa que é o tempo mais caro de publicidade no mundo hoje", ressalta.





"Precisamos de incentivo, de adeptos, de torcida, de locais para treinar e jogar. Temos que aproveitar esta onda e trabalhar muito para que em breve possamos ter um nível competitivo nesse esporte, ganhar campeonatos com a seleção nacional, exportar atletas para outras ligas e profissionalizar nossos times e atletas", projetou.





