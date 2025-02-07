Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Sorteio no sábado (8)

Mega-Sena acumula novamente e prêmio vai a R$ 39 milhões

Redação Bonde com Agência Brasil
07 fev 2025 às 11:07

Compartilhar notícia

Marcelo Camargo/Agência Brasil
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O concurso 2.825 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira (6), não teve acertador das seis dezenas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 39 milhões para o próximo sorteio.


Os números sorteados foram: 04 - 38 - 50 - 54 - 58 - 59.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade


A quina teve 36 apostas vencedoras, que irão receber R$ 79.229,03 cada. Outras 2.464 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 1.653,66.


Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (8), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.


Imagem
Casos confirmados de dengue em Londrina crescem 74% em duas semanas, segundo SMS
Boletim epidemiológico divulgado na manhã desta quinta-feira (6) pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde) indica que o núm
Imagem
Mãe consegue aval do STJ para desarquivar caso do filho morto pela PM em Londrina
Marilene Ferraz, de 50 anos, conseguiu no último dia 20 de janeiro o aval do STJ (Superior Tribunal de Justiça) para desarquivar as investigações da morte do seu filho Davi Gregório Ferraz dos Santos, que levou 15 tiros em um suposto confronto com a PM
Mega Sena Mega Sena Acumulada Mega-Sena sorteio loteria
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas