Mega-Sena acumula novamente e prêmio vai a R$ 39 milhões

O concurso 2.825 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira (6), não teve acertador das seis dezenas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 39 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 04 - 38 - 50 - 54 - 58 - 59.
A quina teve 36 apostas vencedoras, que irão receber R$ 79.229,03 cada. Outras 2.464 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 1.653,66.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (8), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.
