Monogamia é puxada pela colonização e marcada por religião e economia, dizem pesquisadores

Mesmo para os pesquisadores, a pergunta "de onde vem a monogamia?" pode assustar. A psicanalista e doutora em sociologia Mônica Barbosa é direta ao replicar: "Como se diz na Bahia, quem souber essa resposta morre", diz, usando uma expressão local para algo difícil de explicar.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A origem, longe de ser natural ou romântica, está, segundo estudiosos, muito mais relacionada a interesses religiosos, econômicos e de dominação.

Publicidade





"Não há consenso científico sobre a monogamia, mas uma série de teses sobre o seu surgimento. E não é possível pensar na consolidação dela sem considerar o que chamamos de modernidade, um período longo, dos últimos 500 anos, marcado pelo colonialismo, pela hegemonia da cultura cristã, e que tem o capitalismo como base", diz Barbosa.



A socióloga, parte do grupo Afetos, Políticas e Sexualidades Não-Monogâmicas, da UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora), observa que "a monogamia é a norma" e está longe de ser "uma moda que passou".

Publicidade



"Temos uma produção cultural massiva que nos induz a pensar que podemos viver um único amor de cada vez. Além disso, temos um regime político, econômico e social que favorece as relações monogâmicas. O status social do casamento, da família, os financiamentos que você consegue fazer em casal, o aluguel que você divide, a sensação de amparo, num Estado que não nos ampara. A lista de ilusões é longa."



O relacionamento romântico e sexual com um único parceiro ou parceira compõem, segundo a professora do Instituto de Psicologia da Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), Edna Ponciano, uma configuração normativa que surge com o Estado moderno e com a preocupação de manter a ordem social e econômica, restringindo a herança a um contrato matrimonial.

Publicidade