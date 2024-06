Cambé emite alerta sobre golpe usando o nome da Vigilância Sanitária

A Vigilância Sanitária de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) alerta que estão utilizando o nome do órgão para aplicar golpes no município. Na última semana, um comerciante disse ter recebido ligação de uma pessoa se passando por fiscal da Vigilância e exigindo dinheiro para não abrir processo contra o estabelecimento ou dar sequência a algo interno. A Prefeitura reitera que a prática é fraudulenta.





Anderson Marquini, diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Coletiva de Cambé, explica que a Vigilância Sanitária do município não tem Whatsapp ou telefone celular, muito menos entra em contato com pessoas através desses meios.

Os meios de comunicação usados pelos fiscais da Vigilância Sanitária são o e-mail oficial, que sempre tem @cambe – por exemplo, [email protected] –, e os telefones: (43) 3174-0242, (43) 3174-0213, (43) 3174-0214 e (43) 3174-0314. Além disso, qualquer solicitação de documentação é feita pelo e-mail ou protocolo da Vigilância.





COMO DENUNCIAR





Caso você desconfie de algum e-mail ou contato telefônico em nome da Vigilância Sanitária de Cambé, entre em contato com o órgão através do telefone (43) 3174-0242 para confirmar. Caso seja de fato um golpe, procure a Polícia Militar e abra um boletim de ocorrência. (Com informações da Prefeitura de Cambé)