UEL vai oferecer curso preparatório para pós-graduação voltado à estudantes negros

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) irá oferecer curso preparatório para o ingresso na pós-graduação voltado principalmente à população negra, além de ampliar as ações da campanha UEL na Luta Contra o Racismo.





As iniciativas serão viabilizadas com recursos federais destinados à universidade por meio de emenda parlamentar da deputada federal Carol Dartora, primeira mulher negra eleita para o cargo pelo Paraná. O anúncio oficial foi realizado na tarde da última sexta (14).

De acordo com a coordenadora do Neab (Núcleo de Estudos Afro-brasileiros), professora Marleide Perrude, o investimento será efetivado na ampliação das ações da campanha antirracista por meio da aquisição de materiais didáticos e na produção de vídeos institucionais.

Em outra frente mais ampla, a UEL vai atuar no fortalecimento dos estudantes que desejam acessar a pós-graduação com a implementação do curso, chamado de “pré-pós”.





“Identificamos a necessidade de fortalecimento destes estudantes para acessar a pós-graduação, desde questões como entender os editais, terem cursos de idiomas, a preparação de pré-projeto, elaboração do currículo Lattes, entender as linhas de pesquisa. Então, vamos oferecer um curso que estamos chamando de ‘pré-pós’, justamente para fortalecer o acesso, principalmente, dos estudantes negros”, explica a coordenadora do Neab.



Perrude destaca que a iniciativa não é inédita no estado e possui inspiração no curso oferecido pela Superintendência de Inclusão e Políticas Afirmativa e Diversidade da Universidade Federal do Paraná (UFPR). O objetivo é implementar duas turmas com 30 estudantes cada.





“A previsão é 2025 uma turma de 30 e 2026 outra. O projeto é para dois anos”, adianta a professora.





