Onda de calor exige cuidados com o uso do ar-condicionado para evitar incêndios

Outro ponto importante, diz o professor, é instalar disjuntores adequados e que desliguem em caso de falha elétrica.



"Normalmente, as pessoas acabam colocando um disjuntor maior que o necessário. Se há um superaquecimento do fio ele não desliga o aparelho, deixa funcionando e pode acontecer um incêndio", explica.



De acordo com o especialista, foi isso o que aconteceu no centro de treinamento das categorias de base do Flamengo, que deixou dez adolescentes mortos em fevereiro de 2019.



"O problema é esse, se começa a puxar muita corrente e o fio não está adequado, ele aquece mais, aquecendo mais a gente pode gerar uma temperatura de combustão, por exemplo, do painel elétrico. Foi o que aconteceu lá no Ninho do Urubu do Flamengo. Um painel elétrico não estava dimensionado para o ar condicionado, aqueceu demais e pegou fogo. Então tem esse risco", afirma Neto.



O Corpo de Bombeiros foi procurado, mas não tem levantamento sobre incêndios causados por aparelhos de ar-condicionado. A corporação também não notou aumento nesse tipo de ocorrência.



Os aparelhos domésticos mais comuns são chamados de split. Eles têm duas unidades, uma chamada de interna ou evaporadora, é a que climatiza o ambiente. A outra, fica na parte externa, e é chamada de condensadora.



"Quando vai fazer a instalação, tem que ter um técnico qualificado para instalar no lugar correto. É uma pessoa qualificada para fazer isso, senão pode ter vários problemas, desde problemas elétricos, até de o equipamento não funcionar adequadamente porque ele está mal posicionado", diz.



O professor diz que vários prédios, principalmente os mais antigos, não permitem instalar o ar condicionado por questões técnicas. E muita gente tem colocado a parte que deve ficar do lado de fora dentro dos ambientes.



"Ela pega o calor que está na sala, no quarto, e rejeita para o lado externo. Se você coloca [a condensadora] dentro de um banheiro de serviço, por exemplo, ele vai rejeitar para o banheiro de serviço. Vai ganhar uma fonte de calor dentro do apartamento. O equipamento precisa de uma ventilação boa para funcionar adequadamente. Se é colocado no interior do banheiro ou área de serviço a ventilação é precária. Então, ele acaba aumentando o consumo de energia e trazendo riscos", aponta.



Já para quem já tem o aparelho instalado, mas que passa a maior parte do tempo desligada ou ficou muito tempo sem uso, é importante fazer uma revisão antes de retomar a utilização nessas épocas de muito calor.



"É preciso fazer uma revisão dos componentes, principalmente o compressor e os controles. Além de fazer uma limpeza do filtro para começar a utilizar. Pedir uma visita técnica para fazer essa avaliação", ressalta. O professor reforça a importância de não sair de casa e deixar o ar condicionado ligado.







