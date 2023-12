Moradores relatam que água segue com gosto e cheiro ruins em Londrina

Com uma nova onda de calor na região, a principal pedida da população é muita sombra e água fresca. Entretanto, a água vem sendo um problema para muita gente, já que moradores de Londrina vem reclamando que a água está com gosto e cheiro ruim desde a semana passada.





As primeiras reclamações ocorreram na última terça-feira (12), sendo que a Sanepar garantiu que o problema seria gradativamente resolvido até o fim de semana. Nesta segunda-feira (18), moradores da zona sul e oeste da cidade relataram que o cheiro e o gosto permanecem ruins e que a opção vem sendo a compra de galões para beber e cozinhar.

A biomédica Luana Carvalho, 28, moradora da Rua Lituânia, na zona sul de Londrina, conversou com a Folha na semana passada e relatou a presença de um cheiro forte e de um gosto ruim tanto da que vem da caixa quanto da água que vem direto das tubulações da Sanepar. Nesta segunda-feira, sete dias após sentir o primeiro sinal, ela relata que o odor e o gosto permanecem ruins.





Segundo ela, com o passar dos dias, a intensidade do cheiro foi aumentando, tanto que a pior parte tem sido o banho. “O cheiro parece que fica na gente, fica na toalha de banho. A gente toma banho e parece que não está limpo, fica um cheiro na pele. É bem desconfortável”, detalha. Carvalho conta que não viu melhora no decorrer da semana, mesmo com a promessa da Sanepar.

Diante do problema, a solução tem sido comprar água mineral para beber e cozinhar, fazendo a família desembolsar até o momento pelo menos R$ 120, o que representa mais de um terço do valor que eles pagam na fatura de água por mês, que fica em torno de R$ 300.





Além do gasto extra, ela detalha que o preço das garrafas de água subiu, assim como tem sido mais difícil encontrar garrafas de 500ml no supermercado. “Ainda mais com esse calor, a gente tem que se hidratar, a gente tem que consumir bastante água para tentar amenizar esse calorão, essa secura. Então eu acredito que esse valor tende a aumentar porque a água continua do mesmo jeito”, afirma.





