Helicóptero da PRF do Paraná resgata 29 vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

Primeira aeronave da PRF a chegar no Rio Grande do Sul (RS) para auxiliar no apoio às vítimas das fortes chuvas e enchentes, o helicóptero deslocado do serviço aeromédico no Paraná realizou 29 resgates, retirando pessoas de situação de risco.





A aeronave foi enviada ao RS na última quarta-feira (1º), mas em razão do mau tempo, só conseguiu chegar às áreas afetadas na tarde de sexta-feira (3), imediatamente começando a realizar resgates.

A equipe de resgate está operando na região dos municípios de Canoas e Eldorado do Sul, retirando pessoas ilhadas em áreas alagadas, onde não é possível a chegada de outros equipamentos de resgate.