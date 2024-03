Serviços postais nacionais e internacionais vão ser reajustados em abril

ExpoLondrina vai ter estande dedicado ao turismo do Norte e Norte Pioneiro

Com 110 metros quadrados, o estande da Secretaria do Turismo do Paraná na ExpoLondrina 2024 vai apresentar produtos turísticos de nove municípios: Londrina, Rolândia, Pitangueiras, Sapopema, Assaí, Porecatu, Ribeirão Claro, Apucarana e Mandaguari.