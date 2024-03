ExpoLondrina vai ter estande dedicado ao turismo do Norte e Norte Pioneiro

Com 110 metros quadrados, o estande da Secretaria do Turismo do Paraná na ExpoLondrina 2024 vai apresentar produtos turísticos de nove municípios da região: Londrina, Rolândia, Pitangueiras, Sapopema, Assaí, Porecatu, Ribeirão Claro, Apucarana e Mandaguari.





A feira está na sua 62ª edição, com foco no agronegócio e conhecimento técnico no campo.

Os produtos turísticos listados para o estande são bastante variados, entre locais para hospedagem, roteiros turísticos e dicas de gastronomia. Eles foram selecionados pelas IGRs (Instâncias de Governança Regionais) do Norte Pioneiro e do Norte do Estado, que são organizações com participação do poder público e dos atores privados dos municípios que compõem as regiões turísticas.





Os municípios, empresários e produtores que irão expor no estande do turismo se dividirão entre esses dias, em formato de escala.

