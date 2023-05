STF forma maioria para tornar réus mais 250 acusados em atos golpistas

O STF (Supremo Tribunal Federal) tem maioria a favor do recebimento das denúncias contra 250 pessoas envolvidas nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 em Brasília, em que as sedes dos Três Poderes foram depredadas por vândalos. Assim, o total de réus vai a 550.





Após a manifestação do voto eletrônico do ministro Gilmar Mendes que ocorreu neste domingo (7), o placar ficou em 6 a 1. Ele acompanhou o voto do relator dos processos, ministro Alexandre de Moraes, para tornar réus os denunciados. Também seguiram o voto do relator, aceitando as acusações, os ministros Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Edson Fachin e Rosa Weber.

O voto contrário foi de André Mendonça, que rejeitou a denúncia contra 200 pessoas, no entanto, votou pela aceitação contra outras 50. Mendonça não incluiu os acusados que foram presos um dia depois do ocorrido, quando estavam acampados no Quartel-General do Exército.





Faltam votar Luís Roberto Barroso, Nunes Marques e Luiz Fux. Com à aposentadoria de Ricardo Lewandowski, a Corte não conta com o voto do 11° ministro.

O julgamento iniciou na quarta-feira (3) e segue até segunda-feira (8), no plenário virtual do STF, modalidade em que os ministros depositam seus votos eletronicamente, sem deliberação presencial.