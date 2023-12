STJ obriga plano de saúde a cobrir cirurgia de redesignação sexual

Distração durante as aulas

Todos os ministros entenderam que as cirurgias de transgenitalização e de plástica mamária para colocação de próteses não podem ser consideradas experimentais ou estéticas, como alegado pela Unimed de Uberaba.

A Terceira turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu, por unanimidade, que as operadoras de plano de saúde são obrigadas a cobrir cirurgias de redesignação sexual.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Trbunal de Justiça), deu o prazo de 48 horas para o Facebook enviar à corte o vídeo postado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro após os atos golpistas de 8 de janeiro.

A ministra destacou que a OMS (Organização Mundial de Saúde) reconhece a chamada disforia de gênero - quando uma pessoa se identifica com gênero não compatível com o sexo de nascimento.





"A OMS ressalta que essa condição, muitas vezes, leva a um desejo de "transição" para viver e ser aceito como uma pessoa do gênero experienciado, seja por meio de tratamento hormonal, intervenção cirúrgica ou outros serviços de saúde, para que o corpo possa se alinhar, tanto quanto desejar e na medida do possível, com o gênero vivenciado", lembrou a relatora.





A ministra também citou política Nacional de Saúde Integral de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, que desde 2011 vem ampliando o acesso ao processo transsexualizador no SUS.





A relatora escreveu em seu voto que "por qualquer ângulo que se analise a questão" as cirurgias de redesignação sexual são de cobertura obrigatória pelos panos de saúde. Além da realização dos procedimentos, Andrighi também manteve indenização de R$20 mil a ser paga pela Unimed de Uberaba à mulher que recorreu ao STJ.