Cabines telefônicas vão premiar consumidor em liquidação em shopping de Londrina

Para tornar o saldão de liquidação ainda mais animado, o Boulevard Shopping de Londrina fará de amanhã (2) à domingo (5), ativações no empreendimento com o uso das cabines telefônicas temáticas localizadas nos corredores. Em cada dia da promoção os telefones das seis cabines tocarão simultaneamente. Os horários serão divulgados diariamente nas redes sociais do Shopping.







O consumidor que atender a ligação premiada ganhará R$ 500,00 em vale-compras. Nos quatro dias de liquidação serão 12 ligações premiadas. “Estamos criando momentos lúdicos de interação com os clientes para movimentar o evento com diversas oportunidades de premiação”, afirma Tania Hara, superintendente do Boulevard Shopping.





As cabines telefônicas, inspiradas em Londres, ganham protagonismo nessa ação, indo além da decoração temática. “Estamos proporcionando ganhos reais aos consumidores com entretenimento e diversão, além das oportunidades trazidas pelos lojistas para a liquidação de verão”, destacou Hara.