Calor chega aos 34ºC nesta terça e chuva só deve vir na sexta-feira a Londrina, prevê IDR

A frente fria originária do sul brasileiro levantou as expectativas do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) para o transporte de chuvas em Londrina nesta quinta-feira (25).

O sistema provedor de instabilidades, no entanto, desviou para o litoral paranaense e as precipitações prometidas só devem vir na sexta-feira (26), como espera a agrometeorologista Angela Costa.

O calor segue como protagonista do atual clima e tem potencial para alcançar 34ºC nesta tarde. Às 5h, a estação meteorológica do IDR, situada na zona sul da cidade, já marcava 16,2ºC.





A alta na temperatura derruba a umidade relativa do ar, que esteve em 13% nesta segunda (22). Costa considera o tempo seco enfrentado como suficiente para estado de atenção, já que a porcentagem ideal à saúde humana parte dos 60%.





As pancadas chuvosas aguardadas não apresentam potencial para manter a atmosfera úmida por prolongado tempo, já que devem ser esporádicas e sem volume significativo.

*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.