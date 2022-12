Câmara de Vereadores devolve R$ 5,5 milhões do orçamento 2022 para prefeitura

Em evento político na manhã dessa quarta-feira (28), o prefeito Marcelo Belinati (PP) recebeu um cheque simbólico das mãos do presidente da Câmara Municipal de Londrina, Jairo Tamura (PL), no valor do R$ 5,56 milhões, que deverá ser usado na saúde para mutirões de cirurgias eletivas. Trata-se de uma formalização da economia feita pela Casa do orçamento de 2022 que voltam ao caixa da prefeitura





Na prática, o Legislativo está repassando ao município sobras do caixa, já que o órgão não tem arrecadação e está apenas atendendo a legislação que que esse dinheiro não pode se armazenado em fundo próprio. segundo legislação federal.

Publicidade

Publicidade





O valor enviado ao município em 2022 corresponde a 12,49% do orçamento deste ano do Legislativo, consolidado em R$ 44,5 milhões. O valor da economia é menor que em 2021 quando a Câmara devolveu R$8,785.792,04 aos cofres da prefeitura. “Nós tivemos a pandemia e, depois disso tivemos a correção inflacionária dos salários dos servidores e a contratação de novos servidores, por isso este valor é menor este ano. Mesmo assim nos conseguimos manter essa equalização e pudemos retribuir à cidade em forma de um valor para que possa ser revertido em algo que é importante para Londrina”, justificou Tamura.











O presidente da Câmara afirmou que a redução de gastos de combustíveis em viagens por conta do período eleitoral ajudaram na economia do orçamento da Câmara. Isso porque 12 dos 19 vereadores foram candidatos a deputado. O vereador ainda citou o uso do sistema virtual em reuniões públicas que permitem economia de energia. "Fizemos economia de luz e água em horários alternativos. Deixamos também de utilizar carros em viagens."

Publicidade





O prefeito Marcelo Belinati informou que pretende usar parte do recurso para realizar mutirões para diminuir a fila de espera para cirurgias eletivas na rede municipal de saúde. A estima é que 11 mil usuários do SUS nesta espera por procedimentos cirúrgicos. "Vamos também colocar mais R$ 5 milhões da prefeitura e vamos no ano de 2023 fazer mutirões para procurar zerar a fila para aqueles precisam de cirurgias ortopédicas, de hernia, de varizes ou com otorrinolaringolista".

Deste valor devolvido, o município também irá arcar com R$ 2 milhões que devem se somar aos R$ 14 milhões do fundo para a reforma do prédio da Câmara Municipal. O processo de licitação será conduzido pela secretaria de gestão, com previsão de inicio de início da obra em 2023. A reforma do prédio da Câmara Municipal de Londrina (CML) está calculada em R$ 16.762.056,65.











Feito em 2020 por uma empresa contratada pelo Legislativo ao custo de cerca de R$ 255 mil, o projeto de reforma não prevê a construção de novos espaços, mas a adequação dos atuais