Cambé oferece cursos remunerados de panificação e confeitaria em parceria com o Senai

A prefeitura de Cambé, em parceria com o Senai, abriu inscrições para os cursos de aperfeiçoamento em confeitaria e panificação. As aulas serão são oferecidas através do programa Qualifica Paraná, que dá certificado do Senai, apostila, uniforma e bolsa auxílio de R$600.





Ao todo, serão 96 horas de aulas, com início previsto para a próxima terça-feira (15) e término no dia 22 de novembro. O curso de confeitaria será das 13h30 às 17h30, e o de panificação das 18h30 às 22h30, sendo executado na escola móvel do Senai, em endereço que será enviado posteriormente aos candidatos interessados.

O certificado será enviado em formato digital para o e-mail cadastrado no ato da matrícula, já o pagamento do auxílio se dará com R$ 25 por dia, pago em 2 parcelas. Caso o aluno falte, o valor do dia será descontado do valor final a ser recebido. O aluno só será pago se comparecer no curso do início ao fim e, caso haja desistência ou reprovação por falta, não será feito o pagamento do período cursado.





O curso de confeitaria aborda, da teoria à prática, o domínio do preparo de pães, tortas, bolos e massas diversas. Já o de panificação explora os fundamentos do produto, assim como o Programa Alimentos Seguros e técnicas para criar pães saborosos e irresistíveis.

José Aparecido Rolim, secretário de Trabalho e Profissionalização, enfatiza que essa é mais uma oportunidade de crescimento profissional em Cambé. “Além dos nossos cursos no Capacita Cambé, buscamos através de parcerias com outros órgãos, garantir mais oportunidades ao cambeense. Agora, oferecemos essa chance única, com dois cursos excelentes, onde o cidadão pode vir aqui, aprender tudo sobre confeitaria e panificação e ainda receber auxílio por isso. Essa é mais uma grande possibilidade de mudar de vida”, destacou.