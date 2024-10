Duzentas famílias de Maringá conquistam imóveis próprios no Programa Casa Fácil

A Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) entregou nesta quinta-feira (10) as chaves dos 200 apartamentos do Residencial Marapé, em Maringá (Noroeste). Por meio do Programa Casa Fácil, o Paraná investiu R$ 2,33 milhões para garantir que 151 famílias recebessem subsídios para auxiliar no custeio do valor de entrada de seus imóveis. A obra, cujo investimento superou R$ 40,7 milhões, é resultado do trabalho conjunto entre o governo do estado, a Caixa Econômica Federal e VLP3 Engenharia.





O empreendimento possui unidades com metragens variadas, de 42,47m² à 48,94m², com dois quartos, sala com sacada, cozinha, banheiro, área de serviço e vaga de garagem. As residências já são entregues com piso laminado, louças no banheiro e tanque, e o acabamento nas áreas molhadas e na sacada é com revestimento cerâmico.

Com localização privilegiada e infraestrutura já consolidada na região, o residencial ainda conta com área de lazer completa, equipada com quadra poliesportiva, dois espaços gourmet com churrasqueiras, piscina com solário, academia, brinquedoteca, playground e jardim de convivência.





Os imóveis, comercializados a partir de R$ 199 mil, podem ser quitados junto à Caixa Econômica Federal em até 30 anos e as prestações mensais vão de R$ 426 à R$ 1.270, valor mais em conta que o preço do aluguel praticado na cidade. Além do benefício do Casa Fácil Paraná, que é destinado ao público com renda de até quatro salários mínimos, os compradores também puderam acessar descontos variados do programa federal Minha Casa Minha Vida, e tiveram a possibilidade de usar o FGTS para abatimento do saldo devedor.



