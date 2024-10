Cambé promove desfile de aniversário na noite desta quinta-feira

Cambé, na Região Metropolitana de Londrina, celebra 77 anos nesta sexta-feira (11). Para iniciar as comemorações na cidade, a Prefeitura promove o tradicional desfile de aniversário na noite da quinta-feira (10).





Cerca de 20 entidades, escolas e centros municipais de Educação Infantil e escolas estaduais participam da festa. O desfile está previsto para iniciar às 19h, e acontece na avenida Inglaterra, da esquina com a Rua Dinamarca até a Prefeitura. Em caso de chuva, o evento será adiado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Esse ano o desfile terá os seguintes temas: Um município em constante desenvolvimento; Os povos originários: primeiros moradores das terras cambeenses; Cultura indígena e os primeiros contatos com os europeus; Nos tempos de Nova Dantzig: a chegada de novos povos; De Nova Dantzig para Cambé; O Ouro Verde do Brasil e o desenvolvimento de Cambé; Símbolos municipais: a marca dos cambeenses; De um pequeno povoado, para um pujante município; De 1975 aos dias atuais: história de superação de um povo trabalhador.





PARTICIPANTES





Participam do desfile a Banda do II Colégio da Polícia Militar, crianças filhos de policiais e bombeiros, Batalhão da Polícia Militar e Bombeiros, idosos, Apae, Misses, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil, participantes das atividades de Cultura, escoteiros, desbravadores, banda da Guarda Mirim, Escolas Estaduais, Família Sombel, ONG 4 Patas, Secretaria de Assistência Social com ONG Refúgio e Lar Santo Antônio, Secretaria de Saúde, Secretaria de Esportes, Decanato, Conselho de Pastores, frota da Polícia Militar e a frota dos Bombeiros.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: