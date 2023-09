Cambé tem nove candidatos para eleição do Conselho Tutelar

A eleição para escolha dos membros do Conselho Tutelar de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) terá nove candidatos. Eles são maiores de 21 anos e moram há pelo menos dois anos ininterruptos em Cambé.





Eles também já passaram por etapas de comprovação de experiência técnica na área, prova escrita de conhecimentos gerais e específicos, noções de informática e prova de títulos.



A votação será neste domingo (1), das 8h às 17h, em seis locais da 78ª Zona Eleitoral. São eles: Centro de Eventos, Escola Municipal Professora Consolación Montes Hernandez, Escola Municipal Alvorada, Escola Municipal Professora Lourdes Gobi Rodrigues, Escola Municipal Padre Shymphoriano Kopf e Escola Municipal Santos Dumont.





Os cinco conselheiros eleitos irão trabalhar para atender o expediente do Conselho Tutelar das 8h30 às 17h e em escala de plantões 24h. Suplentes também serão escolhidos através da eleição.





Todo o processo eleitoral está sob a supervisão da Comissão Organizadora e Julgadora do Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar, instituída na Resolução 03/2023 do CMDCA e do Ministério Público.





