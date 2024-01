Caminhão tomba na PR-170 em Borrazópolis e bloqueia pista

Um caminhão bitrem tombou em uma curva na PR-170, km 167, em Borrazópolis, regial norte central do Estado por volta das 5h40 minutos deste sábado (13). De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente deixou a estrada parcialmente bloqueada por pelo menos cinco horas, até o término da ocorrência. O veículo trafega no sentido Novo Itacolomi.





Após o tombamento, houve vazamento da carga de gasolina na pista. O SAMU e o Siate de Apucarana foram acionados e o motorista com ferimentos leves foi encaminhado ao Hospital da Providência Apucarana.







Estiveram no local equipes do bombeiro Apucarana, SAMU de Borrazópolis e suporte aeromédico de Maringá.