Carnês do IPTU de Londrina já foram enviados para os Correios

Os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) começaram a ser distribuídos para cerca de 285 mil contribuintes a partir dessa semana. Os documentos impressos do primeiro lote para pagamento à vista será 27 de janeiro. Os carnês devem chegar às residências entre quarta-feira (4) e quinta-feira (5)..











O IPTU de Londrina terá um reajuste de 6,17% em 2023. De acordo com a secretaria municipal de Fazenda, o percentual representa o reajuste pela inflação e não um aumento real. A cidade tem como base o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que é o mesmo utilizado pelo Governo Federal para medir as metas da inflação. A correção é anual e leva em conta dezembro do ano passado e novembro deste ano.



Uma novidade é que os boletos ficarão disponíveis no site da prefeitura e nessa modalidade o pagamento poderá ser feito via PIX. Pelo carnê só valerá a quitação nos bancos credenciados.







O Sistema Tributário da Secretaria de Fazenda estará suspenso a partir de hoje (30), às 18h, com previsão de retorno no dia 10 janeiro de 2023. A medida é necessária para a realização dos trâmites de finalização do ano fiscal de 2022 e início do exercício de 2023.