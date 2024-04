Carreta com produtos perigosos tomba em trecho da BR-376 em Ortigueira

Uma carreta que transportava óleo diesel e gasolina tombou por volta das 10h40 desta segunda-feira (22) no km 236 da BR-376, em Ortigueira (Campos Gerais). O condutor ficou ferido e foi socorrido por helicóptero para Londrina.







Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o caminhão tombou na curva, permanecendo sobre a via. O fluxo de veículo sentido capital seguiu por via lateral, no sentido norte, pelo acostamento e parte da via.

O tanque de carga foi danificado com derramamento do produto.





Até a publicação da notícia, as equipes da PRF, Bombeiro Militar e IAT (Instituto Água e Terra) permaneciam no local.