Carro capota e deixa motorista e passageiro feridos na PR-439, em Santo Antônio da Platina

Dois homens ficaram feridos após um carro capotar na PR-439, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite deste sábado (13).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o motorista, de 41 anos, conduzia um Honda Civic com placas de Londrina no sentido de Santo Antônio da Platina a Ribeirão do Pinhal quando, ao passar pelo KM 54, perdeu o controle da direção e capotou o veículo.

O carro ficou parado na margem direita da rodovia e o capotamento foi registrado em um trecho de curva fechada. De acordo com os policiais, não chovia no momento do acidente.





Além do motorista, o passageiro, de 66 anos, ficou ferido. Ambos foram socorridos no local pelo Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e tiveram de ser encaminhados ao Hospital Nossa Senhora das Graças, em Santo Antônio da Platina.