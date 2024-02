Carro capota, mata motorista e deixa passageiro gravemente ferido na PRC-272, em Tomazina

O motorista de um carro morreu após o veículo capotar na PRC-272, em Tomazina, no Norte Pioneiro do Paraná, na manhã deste domingo (11).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um homem de 34 anos conduzia um Chevrolet Vectra no sentido de Siqueira Campos a Tomazina quando, ao atingir o KM 42, perdeu o controle da direção e capotou o veículo.





Além dos danos ao veículo, o acidente resultou na morte do motorista e em ferimentos graves no passageiro do carro, de 23 anos, que foi atendido no local e encaminhado para receber atendimento médico em uma instituição de saúde.