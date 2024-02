Colisão frontal entre carros deixa dois mortos na PR-218, em Sabáudia

Um acidente envolvendo dois carros deixou os dois condutores mortos na PR-218, em Sabáudia (Região Metropolitana de Londrina), na manhã deste domingo (11).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), um homem de 31 anos dirigia um Fird Escort no sentido de Pitangueira a Sabáudia quando, ao atingir o KM 248, colidiu frontalmente com um Volkswagen Gol, que seguia no sentido contrário e era conduzido por um homem de 38 anos.

Ambos os condutores morreram no local da colisão. Os corpos foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) de Apucarana/PR.





O acidente foi registrado em um trecho de pista simples.