Jovem morre após carro capotar e bater contra árvore na PR-160, em Sertaneja

Um jovem de 23 anos morreu após ser arremessado do carro que conduzia na PR-160, em Sertaneja (Região Metropolitana de Londrina), na manhã deste domingo (11).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem conduzia um Chevrolet Montana no sentido de Leópolis a Sertaneja quando, ao atingir o KM 23, perdeu o controle de direção e capotou o veículo.





O carro, na sequência, colidiu contra uma árvore que se encontrava na margem direita. O motorista foi arremessado do automóvel e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local do acidente.