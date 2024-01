Carro pega fogo na PR-445, em Bela Vista do Paraíso, e motorista foge

Um carro pegou fogo na PR-445, em Bela Vista do Paraíso (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada deste domingo (21).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Militar), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um Ford Ecosport trafegava pela via no sentido de Londrina a Bela Vista do Paraíso quando, ao atingir o KM 114, pegou fogo.





O condutor do veículo não foi identificado, pois fugiu antes da chegada dos policiais. O carro foi recolhido e está retido no Pátio do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) em Ibiporã.