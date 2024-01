Reunião com ministro dos Transportes sobre Contorno Leste será no dia 7 de fevereiro

A reunião entre lideranças da região de Londrina e o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), está marcada para o dia 7 de fevereiro. Será a oportunidade de discutir a inclusão do Contorno Leste de Londrina no Lote 3 do pedágio.





A informação foi confirmada à FOLHA neste domingo (21) pelo deputado estadual Tercílio Turini (PSD).

Publicidade

Publicidade





“Acredito que o governo [federal] já tenha um posicionamento, já tenha o convencimento. Tomara que o ministro dê uma declaração pública dizendo que a obra está garantida, que está definida”, diz Turini, reforçando que “o momento é agora” para resolver essa questão.





“Depois que for feita a licitação e assinado o contrato, não tem mais como mexer nessa questão da concessão.”



Publicidade





O deputado ressalta que, no seu ponto de vista, o melhor seria colocar o Contorno Leste no Lote 3, mas que o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, por exemplo, já falou em colocar no Lote 4 - que já prevê o Contorno Norte de Londrina.







“Vamos fazer essa discussão, porque já tinha uma manifestação anterior do ministro que seria incluído no Lote 3”, argumentando que o Lote 3 não está “tão sobrecarregado” e que, portanto, poderia receber o contorno. “Mas, para nós, o importante é que a obra seja incluída. Não podemos perder essa oportunidade”.



Publicidade





A mobilização regional pela obra ocorre porque será uma relevante intervenção para a região de Londrina. Com cerca de 23 quilômetros de extensão, vai da PR-445, na chegada de Curitiba, até a BR-369, na divisa entre Londrina e Ibiporã.







O que pode pesar a favor da obra nessa discussão é a duplicação da PR-445, que será concluída pelo governo do Estado, e o acordo feito para o Contorno de Arapongas, saindo das obrigações da futura concessionária.



Publicidade





“O governo federal, através do Ministério dos Transportes, pode fazer esses ajustes enquanto [os lotes] estão sendo analisados. O TCU, de modo geral, demora alguns meses para fazer toda a análise”, acrescentando que a ida dos deputados estaduais, federais e do prefeito Marcelo Belinati (PP) a Brasília será importante para a “reafirmação do Contorno Leste”. “Estávamos aguardando desde o final do ano passado”.







RAMAL FERROVIÁRIO



Publicidade





Além de reivindicar a realização do Contorno Leste, as lideranças devem colocar em pauta a paralisação do ramal ferroviário entre Londrina e Ourinhos (SP).





A concessionária Rumo desativou o trecho com a justificativa de falta de demanda comercial. Turini, ao lado do deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD), pediu providências à ANTT sobre a suspensão do ramal. “É um assunto que vamos debater no dia 7”.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: