Chuva de fevereiro está 25% acima da média histórica em Londrina

A chuva não deve dar trégua em Londrina região e praticamente em todo Paraná neste mês de fevereiro. Choveu cerca de 19 milímetros no município nesta quinta-feira até às 10 horas.





Já no acumulado de fevereiro, o índice pluviométrico está em 225 milímetros, o que significa 25% a mais que a média histórica para o mês que é de 181 milímetros.

De acordo com a agrometeorologista do IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, Heverly Morais, os próximos 5 dias do mês também serão chuvosos e o período de instabilidade pode se prolongar pela primeira semana toda de março. "Tem previsão de chuvas para todos os dias do final de fevereiro. As vezes mais forte, as vezes apenas chuviscos. Ainda tem mais 6 dias e podemos chegar perto dos 300 milímetros. São chuvas mal distribuídas."





A meteorolista diz ainda que na primeira semana de março há previsão de chuva todos dias em Londrina e região. As temperaturas devem varias de 21ºC de mínima e 28ºC de máxima nos últimos dias de fevereiro, com chuva prevista todos os dias.