Chuva é prevista para esta quinta em Londrina, mas não deve reverter calor

O IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) espera que a frente fria originária do sul brasileiro traga chuva a Londrina nesta quinta-feira (11). A mudança climática, no entanto, não significa a derrubada considerável do calor registrado nos últimos dias.





Máximas foram de 32,2ºC nesta terça (9) e a expectativa é que sejam de 30ºC na tarde desta quarta (10). Na quinta (11), reduzem apenas até cerca de 27 e 28ºC, prevê a agrometeorologista Angela Costa.

Mínimas estabilizam-se em torno de 18ºC.

Pancadas de chuva não são descartadas pela pesquisadora para esta quarta (10). É mais provável, ainda assim, que a instabilidade atinja a região com maior volume apenas no próximo dia.





Os vizinhos do Oeste e Sudoeste do Paraná são os mais sujeitos a abrirem o guarda-chuva já nas próximas horas. É por lá que a frente fria começa a mostrar seus efeitos.

