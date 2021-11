Chuva prossegue nesta sexta, mas sol retorna a Londrina no sábado, prevê IDR

As projeções do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), que conta com estação meteorológica na zona sul de Londrina, confirmam um leve alívio do calor trazido pela chuva nesta sexta-feira (26). O dia úmido amanheceu com 20ºC, e não deve registrar marcos acima de 28ºC no decorrer das próximas horas. É um declínio notável se levar em conta os 34ºC apurados no pico de aquecimento desta quinta (25).

A frente fria que visita a Pequena Londres teve como efeito o acumulado pluviométrico de 29,2 milímetros contabilizados a partir desta madrugada. A agrometeorologista Angela Costa espera que a instabilidade se mantenha durante esta sexta (26) mas que abra espaço para o sol voltar a brilhar já no sábado (27).

Nuvens, no entanto, retornam a ilustrar o céu de Londrina no domingo (28) e já indicam novas ocorrências de chuva para a segunda-feira (29), como prevê Costa, anunciando a aproximação de outras áreas de instabilidade.





Acumulado de chuva





A cinco dias para a chegada do mês festivo e natalino, 105,4 milímetros foram apurados em Londrina durante novembro. A média histórica referente a todo período é de 166 mm, mas apesar de ser improvável que a cidade a atinja, Costa vê uma melhora significativa frente ao cenário de estiagem enfrentado nos últimos meses.

Outubro veio para interromper o ciclo de seca preocupante. Nele, choveu 330 mm, dobrando a média pluviométrica de 152 mm.





Com 50 mm, as chuvas de seu antecessor setembro nem obtiveram a metade do esperado de 115 mm.







Agosto, por sua vez, que já não permite altas expectativas de precipitações por ser o mês em que menos chove no ano, formou apenas 17 mm, ficando longe de alcançar os 54 mm aguardados.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.