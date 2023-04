Cinco bares em Cambé para tomar cerveja gelada e comer petiscos e porções

O fim de semana chegou e você ainda não sabe o que fazer? Então aqui vai uma sugestão: o que acha de reunir a família ou os amigos para tomar uma cerveja gelada enquanto come deliciosos petiscos e joga uma conversa fora?!





Na RML (Região Metropolitana de Londrina) há diversas opções de bares para curtir não somente o final de semana, mas também o happy hour. Em Cambé, por exemplo, os estabelecimentos oferecem uma série de opções para quem deseja desfrutar de um momento de diversão regado a comes e bebes.

Se você ainda não sabe aonde ir para tomar drinks e comer boas porções, confira abaixo os cincos bares em Cambé que o Portal Bonde selecionou:





BUTECO FOLKS

O Buteco Folks está com uma novidade em seu cardápio: um rodízio de petiscos com cardápio rotativo. Com 15 opções de aperitivos, inclui desde alternativas tradicionais, como panceta, calabresa, polenta frita, frios e amendoim, até pratos que fogem do convencional, como chips de raízes ou pastel de cream cheese.





Endereço: rua Belo Horizonte, 623 - Centro, Cambé/PR

Mais informações: Instagram - Buteco Folks





SENHOR BAR!

O Senhor Bar!, por sua vez, é conhecido na cidade por suas promoções especiais. Com a capirinha a R$ 9,99, o chopp Tulipa a R$ 3,99 e um amplo cardápio de petiscos, porções e lanches, o happy hour do estabelecimento dura a noite toda - o que, é claro, atrai aqueles que querem comer e beber bem.





Endereço: avenida Inglaterra, 349 - Centro, Cambé/PR

Mais informações: Instagram - Senhor Bar!





VILLA BAR

O Villa Bar, que também conta com uma unidade em Londrina, oferece aos seus clientes, além de um cardápio recheado de opções, um buffet completo de petiscos. Enquanto aproveitam os salgadinhos e frios do open food, os consumidores ainda podem desfrutar de música ao vivo - e você pode conferir a programação nas redes sociais do estabelecimento.





Endereço: avenida Gabriel Freceiro de Miranda, 1249 B - Jardim Santo Amaro, Cambé/PR

Mais informações: Instagram - Villa Bar





BARZIM GASTROBAR





Recém-inaugurado em Cambé, o Barzim Gastrobar é um estabelecimento completo para quem tem paladar exigente. Com música ao vivo e bebida gelada, é conhecido pelos seus petiscos e porções. Aliás, aqui vai uma recomendação: não deixe de experimentar o Petisquim, que vem com caponata, azeitona, picles da casa e pão.





Endereço: avenida Inglaterra, 45 - Centro, Cambé/PR





Mais informações: Instagram - Barzim Gastrobar





VILLA CONTAINER





Por fim, o Villa Container - que se denomina uma hamburgueria bar - é destaque quando o assunto são lanches, porções e chopp gelado. O cardápio do estabelecimento está repleto de opções para quem deseja reunir os amigos em um espaço animado - que tem até música ao vivo - ou aproveitar a noite no conforto de casa.





Endereço: avenida Brasil, 1.407 - Vila Salomé, Cambé/PR





Mais informações: Instagram - Villa Container