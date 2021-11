CMTU adere a sistema que permite desconto de até 40% nas multas em Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) adere, a partir desta segunda-feira (8), ao SNE (Sistema de Notificação Eletrônica), solução que viabiliza descontos de até 40% ao motorista multado em Londrina.

Desenvolvida pelo Governo Federal através da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) e do Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), a plataforma também possibilita que o condutor ou proprietário de veículo fique ciente das infrações eventualmente identificadas pelos órgãos autuadores.



Para se inscrever no SNE e ter acesso aos valores reduzidos, o interessado precisa estar com a CDT (Carteira Digital de Trânsito) ativa. O aplicativo móvel pode ser baixado nas lojas virtuais Google Play e Apple Store, disponíveis para dispositivos com sistema operacional Android e iOS.





Após informar os dados pessoais na plataforma, o solicitante receberá um e-mail para ativar o cadastro e deverá confirmar a veracidade das informações, preenchendo o número de segurança da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo).

Direitos e deveres: Ao aderir ao SNE, o cidadão passa a ter direito ao pagamento de multas de trânsito com desconto, desde que a quitação ocorra até a data do vencimento.





Para isso, ele precisa reconhecer que cometeu a infração e deve abrir mão de todas as esferas recursais, como defesa prévia ou recurso contra a penalidade. Esse procedimento, no entanto, não impede que o autuado faça a indicação do condutor infrator.





Uma vez cadastrado, o usuário deixará de receber as notificações por meio físico: elas estarão disponíveis somente no aplicativo. O acesso ao sistema pode ser cancelado pelo motorista a qualquer momento, mas os avisos encaminhados até a data da revogação terão validade legal para todos os efeitos.





Para o diretor de Trânsito da CMTU, major Sergio Dalbem, a ferramenta é bem-vinda porque traz benefícios tanto para o motorista quanto para o órgão fiscalizador.





Para quem foi multado, segundo ele, é uma oportunidade de aprender com o erro e, ainda, atenuar os impactos financeiros da punição. Já para o Município a previsão é de mais facilidade e economia nas rotinas administrativas. “Sem o envio das notificações por meio físico, vamos agilizar prazos e também auxiliar o condutor autuado, trazendo mais benefício e vantagens aos motoristas”, prevê o diretor.