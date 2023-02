Cohab abre 13 vagas em concurso público em Londrina; salários chegam a R$ 10 mil

A Cohab (Companhia de Habitação) de Londrina publicou na última sexta-feira (3) o Edital de teste seletivo para preenchimento de vagas existentes no Departamento Técnico da empresa. Ao todo, são 13 vagas distribuídas nas funções de auxiliar administrativo (sete vagas), assistente técnico (três vagas), engenheiro civil (duas vagas) e sociólogo (uma vaga). A remuneração inicial varia entre R$4.097 e R$10.034,00, conforme o cargo e função; e os profissionais aprovados serão contratados em regime celetista.



As inscrições serão abertas no dia 15 de fevereiro e serão encerradas em 10 de março. Elas devem ser feitas pelo site da FAUEL (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina). O pagamento da taxa de inscrição também tem data limite até 10 de março, e as solicitações para isenção da taxa serão aceitos nos dias 13 e 14 de fevereiro, mediante preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção e envio dos documentos para o e-mail [email protected]



O presidente da Cohab Londrina, Bruno Ubiratan, afirmou que as contratações vão contribuir diretamente para o setor de Habitação, em especial nas atividades de regularização fundiária e demais projetos. “A companhia irá ampliar suas atividades e, para isso, cada novo profissional será muito bem-vindo”, garantiu.



A prova de títulos será obrigatória para todos os cargos e terá caráter classificatório. Essa avaliação será conduzida também pela banca examinadora da FAUEL. A entrega dos títulos será feita de forma eletrônica, por meio de link específico, entre os dias 10 e 13 de abril. Encerrado o prazo para recursos, a classificação definitiva com homologação do resultado final está marcada para 30 de maio.



Outros detalhes do teste seletivo, incluindo requisitos de admissão, jornada de trabalho semanal, as vagas para a ampla concorrência e reserva especial, estão disponíveis no Edital.