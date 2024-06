Colisão entre carro e caminhão deixa dois feridos no Norte Pioneiro

Duas pessoas ficaram feridas após um carro colidir contra um caminhão na PR-092, na Barra do Jacaré, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite deste sexta-feira (7).





Segundo a PRE (Polícia Reodoviária Estadual), um homem de 44 anos dirigia um Chevrolet Vectra no sentido do entroncamento da BR-153 à Barra do Jacaré quando, ao passar pelo KM 357, colidiu com um caminhão Scania R440, que era conduzido por um homem de 39 anos e seguia na direção oposta.

O motorista do carro ficou ferido, assim como o passageiro, de 44 anos. O condutor do caminhão, por sua vez, não se feriu e obteve resultado negativo ao fazer o teste etilométrico.





Tanto o motorista quanto o passageiro do Vectra foram socorridos no local e encaminhados ao Hospital de Andirá para receber atendimento médico. Ambos seguem hospitalizados.