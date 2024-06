Colisão entre três carros deixa homem gravemente ferido em Sertanópolis

Um homem de 46 anos ficou gravamente ferido após se envolver em um acidente na PR-437, em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina), na noite deste domingo (9).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Federal), o motorista dirigia um Chevrolet Monza no sentido de Sertanópolis a Primeiro de Maio quando, ao atingir o KM 5, cruzou a pista de rolamento e bateu na lateral de um Fiat Palio, que era conduzido por um jovem de 27 anos.

Na sequência, o Palio colidiu frontalmente com um Fiat Uno, que era dirigido por um homem de 41 anos.





Além do motorista do Monza, ficaram feridos o condutor do Uno, assim como os passegeiros, de 38 e quatro anos, e a passageira do Palio, de 20 anos. Todas as vítimas foram socorridas no local e encaminhadas ao Hospital São Lucas, em Sertanópolis.





As colisões foram registradas em um trecho de pista simples.