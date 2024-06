Homem é preso acusado de abusar sexualmente de sobrinha-bisneta de seis anos em Maringá

Polícia Rodoviária Federal apreende quase 1,5 tonelada de maconha no Noroeste do Paraná

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu em Francisco Alves, no Noroeste do Paraná, no início da manhã da última sexta-feira (7), 1.388 quilos de maconha e 57 quilos de skunk, uma variedade mais forte da mesma droga.