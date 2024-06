Caminhonete bate em veículo parado no acostamento e deixa um ferido em Londrina

Um homem ficou ferido após colidir a caminhonete que dirigia em um veículo na PR-218, em Londrina, na madrugada deste domingo (9).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista, que tem 45 anos, conduzia uma Chevrolet S10 no sentido de Londrina ao Distrito de Maravilha quando, ao passar pelo KM 195, colidiu com a traseira de um Volkswagen Saveiro que estava parado no acostamento e com o alerta ligado.

O condutor do segundo veículo, de 33 anos, não teve ferimentos, enquanto o motorista da S10 precisou ser socorrido pelo Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Jardim Sabará para receber cuidados médicos.





Ambos os veículos foram liberados no local da colisão.