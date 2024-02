Colisão frontal de Amarok e caminhão mata três pessoas na PR-463, em Lobato

Um acidente envolvendo uma caminhonete Amarok e um caminhão deixou três pessoas mortas na PR-463, em Lobato, no Noroeste do Paraná, na noite desta quarta-feira (31).





O BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), informou que, de acordo com os vestígios no local, a Amarok seguia no sentido de Colorado a Paranacity quando, ao atingir o KM 39, colidiu frontalmente com um caminhão Iveco Daily, que era conduzido por um homem de 53 anos e seguia no sentido contrário.

O Corpo de Bombeiros apontou que testemunhas contaram que a Amarok invadiu a pista contrária e que o choque contra o caminhão causou um forte impacto.





Além dos danos aos veículos, o acidente causou a morte de três ocupantes da Amarok - dois homens e uma mulher. Os corpos foram recolhidos pelo IML (Instituto Médico Legal).

Outros dois ocupantes da caminhonete ficaram feridos, incluindo uma criança de 14 anos, que estaria no banco da frente. O adolescente foi encaminhado para receber atendimento médico em Colorado, enquanto a outra vítima - um adulto - foi levado para Maringá. Ambos tiveram ferimentos graves.





O condutor do caminhão também ficou gravemente ferido e, após ser desencarcerado pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros, foi encaminhado para o HU (Hospital Universitário) de Maringá.





Além da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, estiveram no local equipes do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), da Polícia Criminalística e da PCPR (Polícia Civil do Paraná).