Comércio de rua e shoppings de Londrina definem horário de abertura para feriados da Semana Santa

O Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista) divulgou como será o horário de funcionamento das lojas em shoppings e comércio de rua na Semana Santa em Londrina.





Na sexta-feira (7), dia da Paixão de Cristo celebrado pelos cristãos, o comércio de rua está fechado. Isso porque não houve acordo entre patrões e empregados para flexibilização de abertura.

Já os shoppings irão abrir na sexta-feira, dia 7, das 14h às 20h.





Embora não haja acordo para abertura do comércio de rua em geral, as lojas que vendem chocolates e outros produtos alusivos à páscoa, que ficam no centro, bairros e galerias dentro de supermercados estão liberadas para abrir por meio de acordo coletivos firmados com a categoria.



No sábado (8), o comércio de rua ficará aberto das 9h às 18h e os shoppings das 10h às 22h.

No domingo de Páscoa o comércio de rua e shoppings estarão fechados.





Os bancos fecham na sexta-feira (7) e reabrem na segunda-feira (10)